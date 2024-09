Reprodução Viih Tube comemora a chegada do 8º mês de gestação com o barrigão à mostra

A influenciadora Viih Tube comemorou a chegada do oitavo mês de gestação do filho que espera com Eliezer. Essa é a segunda gravidez da ex-BBB, que em 2023 deu à luz sua primogênita, Lua.

No Instagram, Viih Tube apareceu posando com o barrigão à mostra. "Entramos no 8º mês. 32 semanas", escreveu.

A influenciadora está compartilhando cada fase da gestação com os seguidores da rede social. Em um vídeo publicado, ela contou como foi a experiência do sétimo mês.

"Contrações de treinamento. Tem mamãe que começa até antes, mas no sétimo mês é mais comum. É como se o bebê estivesse se preparando para o parto, mas está só fazendo uns testes", explicou.

"Não é para ser uma contração dolorosa. Se tiver dor, comunique seu médico. É uma contração em que o útero fica mais 'duro', a barriga meio torta e dura alguns segundos, depois ela relaxa. Dor pélvica também pode aparecer a partir de agora", acrescentou.