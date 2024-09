Reprodução: Instagram Kelly Key

A cantora Kelly Key publicou fotos usando um biquíni verde para aproveitar o dia ensolarado. No início da tarde desta quinta (26), a voz de "Sou a Barbie Girl" comemorou que colocou a vestimenta para ir à piscina.



"Quanto tempo faz que eu não lanço um biquíni no feed!? Pode chegar, sol! Me preparando para você", escreveu ela na legenda da publicação que fez no instagram. Nos comentários, os internautas foram à loucura.

Kelly Key Reprodução: Instagram Kelly Key Reprodução: Instagram Kelly Key Reprodução: Instagram



"Oh bicha bonita, gente", aclamou um usuário. "Musa, diva e deusa", acrescentou um segundo. "O Sol está com sorte hoje! Elegante e linda!", enalteceu um terceiro. "Ela é linda maravilhosa", disse um quarto.

Kelly Key é uma cantora brasileira que marcou os anos 2000. Com os hits "Baba", "Adoleta" e "Cachorrinho", a artista se tornou nacionalmente conhecida. O seu maior sucesso é a versão que fez da música da personagem Barbie.

