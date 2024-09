Reprodução Kate Middleton passou por problema familiar grave durante crise com Meghan Markle

A vida pessoal de Kate Middleton acaba de ganhar novos desdobramentos com o recente lançamento do livro de seu irmão, James Middleton. Na obra intitulada "Conheça Ella: A Cachorra que Salvou Minha Vida", ele revela a batalha contra a depressão e relembra o momento em que pensou em tirar a própria vida. O período dos acontecimentos, entretanto, coincide com a época em que a princesa de Gales vivia uma crise com a recém-chegada à realeza, Meghan Markle.

No livro, James Middleton contou que, em 2016, passou por momentos difíceis devido à fragilidade de sua saúde mental. O caso piorou quando os animais de estimação da família morreram em outubro daquele ano.

Ele também revelou que, embora sua vida parecesse perfeita externamente, por dentro ele sentia uma tristeza e infelicidade profunda. Em 2017, ele considerou tirar a própria vida.

No início do problema, as irmãs, Kate Middleton e Pippa Matthews, não foram informadas sobre a condição mental de James. O caso só chegou a elas no começo de 2018, quando se reuniram em um grupo de terapia familiar.

James também conta que chegou a deixar Kate e Pippa muito preocupadas com ele, já que passava dias sem responder às mensagens delas.

"Não consigo responder à mensagem mais simples, então não abro meus e-mails. Não consigo me comunicar nem com aqueles que mais amo, minha família e amigos íntimos", relembra em um trecho do livro. "Sei o quanto meus pais e minhas irmãs me amam e estão desesperados para me ajudar. Mas suas mensagens ficam sem resposta enquanto eu afundo em um lamaçal de desespero."

O drama entre Kate e Meghan Markle

A recente revelação de James adiciona um novo contexto sobre a vida pessoal da princesa Kate. Na mesma época em que a família Middleton enfrentava a depressão de James, a mídia estava fascinada com a relação entre a esposa de William e a duquesa de Sussex.

Com a chegada da norte-americana à família real inglesa, em 2016, havia muitos rumores de que membros da realeza não tinham uma boa relação com a companheira do príncipe Harry.

Em 2021, Meghan Markle confirmou em entrevista a Oprah Winfrey que o relacionamento com Kate passou por situações delicadas, como em 2018, quando a princesa a fez chorar antes do casamento.

Em 2023, ano do lançamento de "Spare", o livro de memórias do príncipe Harry, o caçula de Diana expressou decepção com o fato de que a relação entre sua esposa e a cunhada não era tão boa quanto ele idealizava. Ele também comentou que uma série de tensões se acumulou entre elas, com a mídia incentivando a rivalidade.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $