Reprodução: Instagram Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas fazem aniversário nesta quarta (25)

A atriz Catherine Zeta-Jones publicou uma foto nua na manhã desta quarta-feira (25). A artista está comemorando o aniversário de 55 anos e o de seu marido, Michael Douglas , que completou 80 anos neste mesmo dia.



Para homenagear o ator, a veterana brincou: "No meu traje de aniversário". Então, ela revelou, em tom de brincadeira, que ela será o "presente" do esposo. "Depois de mais de 25 anos dividindo dia do meu aniversário com o meu marido, estou ficando sem ideias para presentes! Esta é a opção de presente número dois. Bolas de golfe sendo a opção um, claro", ironizou.





Mais cedo, a atriz publicou uma mensagem sobre o aniversário duplo: Parabéns para o Michael e para mim! Esses somos nós 25 anos atrás, no nosso aniversário, Amo você com todo o meu coração", se declarou ela ao amado.









Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas se conheceram em 1998, durante um festival na França. Os dois começaram a namorar e se tornaram noivos no ano de 1999. Após 1 ano, o casal de atores oficializou a relação e deu à luz ao primeiro filho, Dylan Michael Douglas.

Além do primogênito, eles também são pais de Carys Zeta Douglas. Um dos casais mais conhecidos de Hollywood, a dupla de atores contracenou no filme "Traffic", de 2001.

