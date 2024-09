Reprodução Deolane deixa a prisão nesta terça-feira (24)

A influenciadora Deolane Bezerra fez a primeira publicação nas redes sociais nesta terça-feira (24) após deixar a prisão mais cedo. A advogada e a mãe, Solange Bezerra, foram presas em meio à Operação Integration, que visa combater um grupo envolvido em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

No Instagram, Deolane Bezerra surgiu beijando a mãe, Solange, que também foi liberada nesta tarde.

"A mulher mais forte do mundo. Eu não iria embora sem a senhora nunca. Obrigada por tudo, minha S U P E R M Ã E. Esperei com paciência no SENHOR, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmos 40. Obrigada Deus, eu sempre confiei em ti", dedicou a influenciadora.





Entenda o caso

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no âmbito da Operação Integration, Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada no dia 4 de setembro. A investigação mira uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro de R$ 3 bilhões.

A polícia suspeita que a influenciadora utilizou sua empresa de apostas, ZEROUMBET, para lavar dinheiro. A compra de um Lamborghini Urus S por R$ 3,85 milhões de Darwin também estaria relacionada ao esquema.