Reprodução Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima foi localizado em Miami, Estados Unidos, nesta segunda-feira (23), data em que a Justiça de Pernambuco determinou sua prisão. A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias, durante a programação do "Fofocalizando" (SBT).

De acordo com o apresentador, que alega ter conversado por telefone com o músico, Gusttavo Lima está com a família nos Estados Unidos. Vale lembrar que, horas antes, na noite de domingo (22), ele marcou presença no festival Rock in Rio, na capital carioca.

“Léo, fique calmo, eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada, eu tenho fé em Deus”, declarou ao jornalista.





Justiça pede prisão de Gusttavo Lima

A Justiça do Pernambuco determinou nesta segunda-feira (23) a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima, como parte da Operação Integration, que investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, foi a responsável pela decisão. A informação é da Folha de S. Paulo.

A magistrada entendeu que Gusttavo Lima teria dado carona para José André, um dos investigados do caso e considerado foragido pela Justiça.

No documento, Andrea escreve: "É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado".

De acordo com a magistrada, o cantor fez uma viagem à Grécia e, na aeronave, duas pessoas investigadas na operação podem ter ficado no exterior: "Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha."