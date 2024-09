Reprodução/Instagram De 'honra e honestidade' a VIP no Rock in Rio: os últimos passos de Gusttavo Lima

A Justiça do Pernambuco determinou nesta segunda-feira (23) a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima , como parte da Operação Integration, que investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A mesma operação prendeu a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

Antes da ordem, o cantor cumpriu com a agenda de compromissos e realizou shows e esteve presente em eventos pelo Brasil.

Na madrugada de domingo (22), o artista fez um show em rodeio na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo. "Onde aperta pra voltar, Jaguá? Que honra ter estado com vocês nesse momento de celebração. Vocês foram incríveis!", agradeceu ele, ao compartilhar registros da apresentação.

Além disso, Gusttavo Lima foi presença VIP no último dia de Rock in Rio. Esta foi a última aparição do cantor antes da ordem de prisão.

Na Cidade do Rock, o artista curtiu o show do cantor Akon e ainda compartilhou fotos com Roberto Medina, fundador do festival no Rio de Janeiro.





Gusttavo Lima se manifestou após ter avião apreendido pela Polícia Civil

Durante as investigações envolvendo o caso de Deolane Bezerra, Gusttavo Lima teve o nome citado no caso após a Polícia Civil apreender um avião que supostamente seria do cantor.

Na ocasião, o cantor deu uma pausa nas comemorações do aniversário na Grécia para se pronunciar .

"Queria agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de aniversário que eu recebi. Estou completamente emocionado por tanta coisa boa que vocês estão mandando pra mim. Estou recebendo tudo aqui, inclusive estou recebendo problema, porque o bebê não pode pegar uma semana de descanso", começou ele.

"Estão dizendo que meu avião foi preso. Gente, não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e não tenho nada a ver com isso.".

"Honra e honestidade foram as únicas coisas que eu tive na minha vida e isso não se negocia", finalizou o sertanejo.

