Reprodução Gusttavo Lima coleciona problemas judiciais

O cantor Gusttavo Lima foi alvo da Operação Integration nesta segunda-feira (23), que visa combater uma organização criminosa ligada a jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A investigação é a mesma que culminou na prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra.

De acordo com a juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Gusttavo Lima teria facilitado a fuga de um dos investigados da operação, o dono da empresa Vai de Bet, José André, e sua esposa, Aislla.

No documento, Andrea escreve: "É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado".

De acordo com o jornalista Léo Dias, Gusttavo Lima viajou para Miami, nos Estados Unidos, horas antes de ser divulgado o decreto judicial que ordena a prisão do sertanejo. Essa é mais uma polêmica que marca a carreira de Nivaldo Batista, o Gusttavo Lima.

Relembre outras polêmicas de Gusttavo Lima

Crime ambiental

Reprodução Gusttavo Lima teria praticado crime ambiental





Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Goiânia por crime ambiental em 2018. De acordo com o delegado Luziano de Carvalho, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), o cantor ampliou a represa de sua fazenda sem permissão das autoridades.

Ele e outros envolvidos respondem ao artigo 60 da Lei 9.605/98, que trata de obras e serviços "potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes". A pena prevista é de um a seis meses de detenção ou multa, ou ambas as penalidades juntas.

Dinheiro público

Reprodução/YouTube Prefeitura de Caruaru - 23.06.2023 Gusttavo Lima fez show no São João de Caruaru de 2023

O nome de Gusttavo Lima entrou na mira de autoridades devido ao recebimento de quantias milionárias de dinheiro público.

Em 2022, o Ministério Público de Roraima abriu uma investigação para apurar a contratação do sertanejo para um evento em São Luiz, o menor município do estado, em que o cachê seria de R$ 800 mil. O problema é que a cidade registra apenas 8 mil habitantes e a apresentação do cantor resultaria em um custo de R$ 100 por pessoa, contando adultos e crianças.

Na mesma época, outro show do cantor foi cancelado. Ele havia sido contratado pela prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) por R$ 1,2 milhão. O valor chamou atenção das autoridades e gerou revolta nas redes sociais, resultando na dissolução do contrato.

Pandemia

Reprodução/Instagram Gusttavo Lima





Em 2020, quando o artista passou a realizar lives devido às restrições da pandemia de covid-19, Gusttavo Lima foi processado pelo Conar. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária encontrou irregularidades nas campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas que o cantor fazia durante as apresentações.

No ano seguinte, em meio a um cenário de muitas mortes por covid-19, o cantor sertanejo fez um show para 500 pessoas no Mato Grosso. A atitude foi condenada em meio as campanhas de distanciamento social.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $