A cantora Madonna, de 65 anos, impressionou os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (2) ao publicar fotos de topless. A artista norte-americana também aproveitou para exibir correntes e acessórios cravejados com diamantes.

Na rede social, Madonna escolheu a música "Hot Fun in the Summertime", da banda Sly & The Family Stone. A frase, que em português significa "Diversão quente no verão", também foi utilizada como legenda da nova publicação.

As fotos mostram a diva pop com o pescoço adornado com joias brilhantes, enquanto ela posa com os seios à mostra, apenas com os fios loiros cobrindo os mamilos.

Nos comentários, Madonna recebeu uma enxurrada de elogios e foi tietada por celebridades brasileiras. "Te amo", escreveu a cantora drag queen Pabllo Vittar. "Gostosonna, quero cheirar esse subaco", brincou o cantor Johnny Hooker.

"Uma grande gostosa", comentou um fã brasileiro. "Saudades do show que você fez em Copacabana", lembrou outro.

