Newma Santiago Luan Santana cancela participação no Rock in Rio em show sertanejo

A aguardada estreia de Luan Santana no Rock in Rio não vai acontecer. Devido aos atrasos acontecidos na programação do Dia Brasil, a participação dele no show Para Sempre Sertanejo , no Palco Mundo, se tornou inviável.

Procurada a assessoria de imprensa do festival confirmou a informação.

“A organização do Rock in Rio comunica que Luan Santana cancelou sua participação no show ‘Para Sempre Sertanejo’. O show acontece hoje, 21, no Palco Mundo , com horário inicialmente previsto para 21h10. O cantor estava com dois shows agendados para hoje.

Para Sempre Sertanejo está confirmado com ajuste de horário para às 22h40. Nele, Chitãozinho e Xororó recebe Ana Castela , Simone Mendes e Junior “.

Segundo uma fonte com as alterações, o artista teria que subir ao palco por volta das 23h. A mudança de horário inviabilizou sua estreia no Rock in Rio porque Luan Santana tem um show marcado por volta de meia noite na cidade de São José, em Santa Catarina.

O artista chegou a vir ao Rio, pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, na capital fluminense, mas mudou os planos e seguirá para o Sul do Brasil.

Em nota oficial, a equipe de Luan Santana se posicionou sobre o cancelamento.

“Por razões alheias à nossa responsabilidade, a equipe de Luan Santana anuncia a inviabilidade de sua presença no Rock in Rio na noite deste sábado (21), no Palco Mundo. A apresentação estava marcada para 21h30. No entanto, fomos surpreendidos com o aviso da organização do Rock in Rio sobre a ocorrência de atraso no início do show que levaria pela primeira vez os astros da música sertaneja ao maior festival do Brasil”.

“É preciso enfatizar que a equipe de Luan Santana só confirmou a participação do cantor no Rock in Rio, meses atrás, sob o compromisso da organização de que não haveria atraso em sua apresentação, visto que ele já tinha um grande show agendado para esta mesma data em São José (SC). Diante do atraso anunciado, a equipe de Luan Santana não teve outra alternativa senão optar por sua ausência no Rock in Rio “.

Mais cedo, fãs engajados do cantor chegaram em caravana de ônibus, de São Paulo, para o Rock in Rio, com bandeiras e máscaras. Eles combinaram um ponto de encontro dentro da Cidade do Rock.

Excursões de Santa Catarina, Espírito Santo e outros estados também chegaram para prestigiar a estreia de Luan no festival.

