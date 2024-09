Rafa Justus mostra presente inusitado que ganhou em festa de 15 anos

Conradis/Reprodução/Instagram De decoração luxuosa a surpresa da irmã: tudo o que rolou no aniversário de Rafa Justus





Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, compartilhou com os seguidores um dos presentes mais inusitados que ganhou em sua festa de 15 anos: um pedaço de queijo.

Neste sábado (21), a jovem abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e mostrou o item. "Qual foi o presente que você achou mais criativo dos seus 15 anos?", perguntou um seguidor.

"Criativo e inusitado... Uma metade de um queijo! hahahah", respondeu a jovem, aos risos.

O queijo artesanal é da marca Bela Vista, tradicional de Minas Gerais, e pode chegar ao valor de R$ 100 por uma peça de 1kg.

Ainda nos Stories, a jovem também foi questionada sobre o momento mais emocionante da festa.

"Quando a Fabiana Justus (irmã) chegou de surpresa! Ela fez um vídeo para mim que passou no telão e, assim que começou, eu já estava chorando litros com a mensagem linda! Quando acabou o vídeo ela apareceu! Foi incrível", respondeu Rafa.



A cerimônia de 15 anos de Rafa Justus aconteceu no dia 30 de agosto, em um evento luxuoso em São Paulo. A festança contou com cerca de 400 convidados e diversas atrações.

