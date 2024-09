Reprodução/Instagram Patrícia Poeta impressiona ao sambar e web rasga elogios: 'Globeleza'; veja vídeo

A apresentadora do "Encontro", Patrícia Poeta, mostrou que tem samba no pé em um novo vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feia (20). A jornalista se prepara para desfilar no Carnaval carioca de 2025, pela escola Acadêmicos do Grande Rio.

Através da rede social, Patrícia Poeta mostrou um trecho de sua aula de samba. A apresentadora apostou em um conjunto esportivo marrom e, nos pés, calçou um salto dourado típico das avenidas.

"Deixe de lado esse baixo astral… sextouuu!", escreveu, citando a música "Conselho", popularizada na voz de Almir Guineto.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para Patrícia Poeta, que teve o samba no pé mais do que aprovado pelos internautas.

"Eu tô amando. Já tá pronta para o Carnaval, minha maravilhosa", exaltou Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel (RJ) e Gaviões da Fiel (SP).

"Isso que chamo de samba com classe", destacou uma seguidora. "Próxima Globeleza", elogiou um rapaz. "Vai arrasar na Sapucaí!", acrescentou uma terceira.

Veja o vídeo:





