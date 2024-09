Reprodução Ex-BBB Sarah Andrade relembra bullying na infância em novo doc: 'Não me queriam por perto'

A ex-BBB Sarah Andrade abriu o coração no novo episódio do documentário intimista em que aborda questões da vida pessoal. No programa mais recente, a publicitária relembrou a infância marcada pelo bullying e pela pressão estética imposta pela própria família.

O assunto foi abordado em aproveitamento da campanha Setembro Amarelo, que valoriza a discussão sobre saúde mental.

"O tema de hoje é um dos principais motivos para eu ter escolhido o Setembro Amarelo como pauta para falar da minha vida. É o motivo que mais leva as pessoas ao suicídio e à depressão: o bullying", iniciou.

Recordando situações tanto em casa quanto na escola, a influenciadora relata que, muitas vezes, escondia dos pais o que sofria na escola, acrescentando que a família também impunha padrões estéticos para ela.

"Minha família me considerava acima do peso, e na escola, abaixo do peso. Mas para minha mãe, minha avó e meu pai, eles colocavam uma pressão estética para ter o corpo mais magro. Na escola, me chamavam por diversos apelidos que remetiam a uma pessoa magra e alta. Eu tinha vergonha de mostrar meu corpo, por mais que fosse um corpo padrão, eu não sabia. Imagina ter dois universos diferentes te falando o que era o ideal", apontou.

Sarah explica que só melhorou a questão da autoestima quando a mãe a colocou em um curso de boas maneiras. Durante as aulas, ela entendeu que também havia espaço para a beleza dela.

"As aulas de boas maneiras me ensinaram que existiam belezas como a minha, eu conseguia olhar para as outras pessoas e ver que havia gente parecida comigo. Depois disso, pedi para trocar de colégio, para chegar com uma autoestima melhor, para recomeçar, até por tudo que passei na outra. Eu sentia essa reciprocidade das pessoas. Quando a autoestima veio de dentro de mim, as pessoas olhavam de forma diferente".

O quinto episódio está disponível no Instagram de Sarah, sendo o penúltimo episódio do documentário da empresária, neurocientista e publicitária, que está compartilhando mais sobre sua vida nesta nova produção.







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $