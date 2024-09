Reprodução/Instagram O padre Fabrício Rodrigues





Na noite desta quinta-feira (12), morreu o Padre Fabrício Rodrigues, de 29 anos, que tinha mais de 484 mil seguidores no TikTok e viraliza nas redes fazendo vídeos de humor e religião. O padre morreu ao bater com um cavalo enquanto andava de moto em São João do Araguaia, no Pará.





Quem era Fabrício Rodrigues?

Com 484 mil seguidores no TikTok e mais de 600 mil no Instagram, o padre era famoso pelos seus vídeos cômicos em que respondia os fiéis que tinham questionamentos sobre o catolicismo. Além disso, ele compartilhava para os fãs sobre seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além de padre e influenciador, Fabrício também se dedicada a música e a escrita. Rodrigues começou a fazer sucesso nas redes em 2020, quando durante uma transmissão ao vivo, ele começou a ter uma crise de riso devido a um problema no violão.

A Diocese de Marabá, onde ele atuava, emitiu uma nota de pesar, informando sobre a missa e o sepultamento de Fabrício.