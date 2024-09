Mayra Dugaich Lady Gaga responde ex-colegas que disseram que ela “nunca seria famosa”

Recentemente Lady Gaga respondeu a um antigo grupo do Facebook criado por alguns de seus ex-colegas, que duvidavam que seus sonhos de virar uma estrela aconteceria.

Gaga frequentou brevemente a Tisch School of the Arts da NYU antes de sair em 2005 para seguir carreira musical. Na época, ela tinha acabado de começar a se apresentar sob seu nome artístico, e a notícia de suas apresentações se espalhou rapidamente na faculdade, levando à criação do grupo do Facebook intitulado “ Stefani Germanotta, você nunca será famosa”.

Os membros do grupo supostamente ridicularizaram seus sonhos de se tornar famosa, zombando de suas performances e aspirações.

Agora, uma postagem no TikTok que se tornou viral, capturas de tela do grupo do Facebook foram mostradas, seguidas por uma lista de vários elogios de Gaga, incluindo suas 13 vitórias no Grammy, um Oscar e uma longa lista de outros prêmios de prestígio.

A própria cantora de Die With a Smile comentou sobre o vídeo, abordando o ódio que ela experimentou durante seus primeiros anos: “ Algumas pessoas com quem eu fui para a faculdade fizeram isso há muito tempo. É por isso que você não pode desistir quando as pessoas duvidam de você ou te colocam para baixo — tem que continuar.”

Vale lembrar que a jornada de Gaga para a fama não foi da noite para o dia.

Segundo a Billboard, depois de deixar a faculdade, ela começou a fazer pequenos shows pela cidade de Nova York sob o nome artístico de Lady Gaga. Ela lançaria The Fame apenas alguns anos depois, em 2008, com sucessos como Just Dance e Poker Face dominando as paradas da Billboard.

Em 2016, uma de suas ex-colegas de classe, Lauren Bohn, compartilhou suas memórias do grupo do Facebook, relembrando como os membros menosprezavam as ambições de Gaga e até pisoteavam os panfletos de seus shows.

“Eu também me lembro de um cara postando um panfleto de um de seus próximos shows em um bar local. Ele claramente pisou no panfleto, um contorno de sua [sola] enlameada lutando para eclipsar seu nome” , escreveu Bohn, elogiando Gaga por se ater aos seus sonhos e superar a negatividade.

Vale destacar que ela ganhou 13 prêmios Grammy, incluindo dois por coescrever e interpretar seu hino de Nasce uma Estrela , Shallow , que também lhe rendeu um Oscar.

Ela conseguiu cinco hits em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e seis álbuns em primeiro lugar na Billboard 200, incluindo Born This Way e Chromatica . Sua última faixa com Bruno Mars, Die With a Smile , também alcançou o primeiro lugar nas paradas Billboard Global 200 e Billboard Global Excl. U.S.

Lady Gaga se emociona ao falar sobre Taylor Swift e Kesha

A cantora Lady Gaga se emocionou ao falar de Taylor Swift, Kesha, Charli XCX, Chappell Roan e Billie Eilish .

Foi divulgada a entrevista para a capa da Vogue, a superestrela se emocionou ao falar sobre as cantoras e compositoras. “Quer dizer, eu realmente as amo ”, disse ela à publicação, com os olhos marejados de lágrimas. “ Eu entro na internet e tipo, choro. E eu também amo Taylor Swift. E Kesha. Eu assisto tudo e penso: Sim. Vá! Apenas vá”

“Não estou apenas torcendo por elas, quero que saibam que meu coração está com elas. E quero que todas se sintam realmente felizes. ”, acrescentou.

A entrevista foi publicada enquanto Lady Gaga está ocupada promovendo o filme Coringa: Folia a Dois no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Ela citou Chappell Roan, dizendo a um fã que ela é uma “ grande ” fã da cantora de Hot to Go! enquanto dava autógrafos.

Segundo a Billboard, a vencedora do Oscar também se prepara para lançar seu sétimo álbum de estúdio, que ela confirmou à Vogue que chegará em fevereiro. Ela também disse que seu noivo Michael Polansky foi quem a incentivou a se reconectar com suas raízes pop no projeto, além de confirmar que ela e o empresário ficaram noivos em abril, após um dia de escalada.

“Minha mãe o conheceu [primeiro] e me disse: ‘Acho que acabei de conhecer seu marido’ ”, lembrou Gaga. “E eu disse: ‘Não estou pronta para conhecer meu marido!’ Eu nunca poderia imaginar que minha mãe… encontrou a pessoa mais perfeita para mim?”