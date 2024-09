Reprodução/Instagram Camila Campos





A cantora gospel Camila Campos desabafou com os seguidores no Instagram sobre seu estado de saúde. A artista está com um câncer avançado que começou nas mamas e se espalhou para os ossos.





Ela abriu uma caixinha de perguntas na rede social sobre se ela poder ver outras pessoas. "Em nenhum momento fui privada de contato com outras pessoas, graças a Deus! Imunidade está indo super bem, para a glória de Deus", contou.

Desabafo

No começo da semana, Camila apareceu chorando e disse estar tratando o câncer em estágio avançado nos ossos. "Eu realmente preciso muito da oração de vocês. Eu agradeço cada pessoa que tem orado por mim, lá da igreja, eu creio que sou curada, em nome de Jesus. Tenho essa convicção dentro do meu coração e peço que continuem orando pra mim, porque atravessar o deserto não é fácil, mas tenho sido sustentada pelas orações. Eu recebo sempre vídeos das pessoas orando. Desculpem o choro. É muito bom saber que tem pessoas orando pra mim", agradeceu.