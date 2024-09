Reprodução: Instagram Reese Witherspoon e Ava Phillippe

A atriz Reese Witherspoon comemorou, nesta segunda-feira (09), o aniversário de 25 anos da filha Ava Phillippe. "Feliz aniversário para a minha incrível filha Ava Phillippe que por acaso é uma das pessoas mais genuinamente bondosas e sábias que conheço", iniciou ela na legenda do carrossel de fotos que publicou ao lado da jovem.

"Te amo com todo o coração. Continue a brilhar a tua linda luz, minha doce menina!", completou a artista. Nas fotos, a loira e a filha aparecem juntas. Em um dos registros, é possível ver ainda mais a semelhança de Whiterspoon com Phillippe.

Ava Phillippe Reprodução: Instagram Reese Witherspoon e Ava Phillippe Reprodução: Instagram Reese Witherspoon e Ava Phillippe Reprodução: Instagram

Nos comentários da publicação, os seguidores da protagonista de "Legalmente Loira" se chocaram com o quão parecidas as duas são. "Quem é quem?", perguntou um usuário. "Igual gêmeas", acrescentou uma segunda.

Reese Witherspoon é uma das atrizes internacionais mais conhecidas. Com sucessos que marcam a sua carreira, como os filmes "Johnny & June" e "E Se Fosse Verdade", a veterana já possui um Oscar e também já foi indicada ao Emmy.

No mundo das séries, ela estrelou os dramas "Big Little Lies", "Little Fires Everywhere" e "The Morning Show".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .