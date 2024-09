Reprodução/Instagram Mãe de Isis Valverde desabafa em meio a tratamento do câncer

A mãe de Isis Valverde apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (9) para fazer um desabafo em meio ao tratamento do câncer . Rosalba Nable publicou uma foto com a família e contou com a presença da filha, do genro, Marcus Buaiz, e do namorado Carlos Wanderson.

A pedagoga abriu o coração sobre o apoio dos familiares na busca pela cura da doença e ganhou um recado do empresário.

"Minhas mulheres lindas… realmente surpreendente a quantidade de mensagens de apoio, carinho, orações e desabafos. Confesso que queria dividir com você essa nossa luta tão desumana e me surpreendi com a resposta. Gratidão. Você não tem ideia do quanto isso tudo tem iluminado esse labirinto escuro que estou (estamos) atravessando", começou ela.

"Que lindo saber que não sou uma extraterrestre perdida sozinha aqui. E, sim, admitir-se frágil é realmente difícil na vida real e mais ainda, nesse mundo virtual. Essa dor, insegurança, medo e desespero precisam ser entendidos como um processo inerente à doença e esses sentimentos são completamente naturais", seguiu.

A mãe da atriz apontou que é normal ter medo e que não é necessário escondê-lo. "Não. Não trave uma luta consigo mesma. Perdoe-se. Ponha luz na sua dor: ela vem da fragilidade comum à qualquer uma; está ali por motivos alheios à sua vontade; lide com ela da melhor maneira possível e isso inclui, vivê-la. Mas tenha a consciência de que você precisa agir para superar isso: mesmo porque não existe outra saída. Faça sua parte, mas não permita que te digam que você tem de fazer isso tudo feliz e plena. Não. Não funciona assim".

"Faça do seu jeitinho, chore, perca a paciência e peça paciência. Mas siga em frente. Dessa vez, só dessa vez, você precisa deixar seu leão dormir, você precisa tirar a armadura, você precisa desvestir-se da mulher maravilha e exercitar sua humildade de aceitar ajuda e ganhar um pouquinho de colo", completou ela.

"Eu tenho vários colinhos por aqui (inclusive o de você) e desejo do fundo do meu coração que vocês tenham também algum, além do meu. E quem disse que seria fácil? E quem disse que você tem de achar fácil? Vamos juntas", concluiu Rosalba.

Nos comentários, Marcus fez questão de demonstrar apoio à sogra. "Nós te amamos muito", escreveu. Isis também deixou um recado para a mãe: "Juntas", declarou.

Veja o desabafo completo da mãe de Isis Valverde





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $