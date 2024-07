Reprodução/Instagram Mãe de Isis Valverde revela diagnóstico de câncer de mama e desabafa sobre queda de cabelo

No final de junho, a mãe de Isis Valverde revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama. Rosalba Nable compartilhou um longo desabafo e contou que recebeu a notícia em maio.

"Só recebi o diagnóstico final de CA [câncer] no dia 15/05, mas já haviam me diagnosticado antes disso. Com muita crueldade até. Enfim, faz parte. Mas isso também não importa. Tem muito amor de verdade em minha vida. Dá para superar essa falta com tranquilidade", disse ela.

A pedagoga comentou que faz exames de rotina, ainda mais porque a mãe morreu de câncer. "Mas um cisto, que apareceu nos exames do ano passado, março de 2023, passou despercebido. Disseram que é o procedimento correto, que um cisto deve ter acompanhamento anual, mas esse cisto já era um sinal de alerta. No meu caso, principalmente, por conta do histórico familiar. Se eu tivesse tido a orientação correta, talvez não precisasse fazer quimioterapia, nem radioterapia. Fiquem de olho nisso. Qualquer sinal diferente deve ser observado com atenção", alertou.

"Fiz a primeira quimioterapia no dia 27/06 e passo bem (serão 4 vermelhas e 4 brancas). Estou em casa, isso ajuda bastante. Dia 11, farei a segunda. De 15 em 15 dias. Não estou sentindo nada por enquanto. Mas tenho um caminho difícil para percorrer agora. Após, radioterapia por um mês e 5 anos de bloqueio hormonal. Ontem já cortei os cabelos bem curtinhos porque me disseram que a queda inicia com 15 dias. Também estou digerindo isso ainda. Amo cabelos longos. Isso doeu também. E vai doer mais", seguiu ela.

Neste domingo (7), Rosalba contou que teve a chance de recorrer a um tratamento contra a queda de cabelo, mas optou por não o fazer.

De acordo com ela, a técnica é cientificamente comprovada e reduz a queda de cabelo causada pela quimioterapia e pode preservar os fios em até 60%.

"No regime meu, conforme orientação médica, funciona na minoria dos casos. Fui orientada de que valeria a pena tentar, mas não fui adiante. Teria de ficar com a 'touca de gelo' por meia hora antes da quimioterapia e por uma hora e meia depois", explicou ela nas redes sociais.

A bacharel em Direito comentou que não se sente confortável em hospitais e, por isso, escolheu não passar mais tempo nele. "Tenho fobia de hospital (se isso não acabar dessa vez, não acaba nunca mais), e optei por não estender ali minha uma hora e meia de quimioterapia. Antes é colocado um soro com medicação para os efeitos colaterais, e depois um soro para lavar as veias. Portanto, acabaria ficando por três horas. Seriam mais três para manter 60% dos fios, e sem garantia disso", esclareceu.

