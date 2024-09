Reprodução Instagram - 6.9.2024 Maidê Mahl





A atriz e modelo Maidê Mahl permanece internada em estado grave, porém estável, no Hospital das Clínicas , em São Paulo . Nesta segunda-feira (9), o boletim médico informou que seu quadro clínico segue sem intercorrências nas últimas 24 horas. A artista está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, segundo o hospital, novas atualizações sobre sua saúde só serão divulgadas em caso de mudanças significativas.

Maidê, de 31 anos, foi encontrada debilitada na última quinta-feira (5) após ficar desaparecida por três dias. Ela estava sozinha em um hotel na Zona Sul da capital paulista e, ao ser resgatada, foi imediatamente encaminhada de ambulância para o hospital, onde permanece sob cuidados intensivos. No momento da internação, foi necessário sedá-la e intubá-la, e os médicos chegaram a avaliar a possibilidade de uma cirurgia.

Investigações apontam a possibilidade de que Maidê tenha ingerido algum tipo de substância tóxica, já que embalagens encontradas no local passarão por perícia. A Polícia Civil está acompanhando o caso, que segue em apuração.

A mãe da atriz, Nélia Schwinn, viajou de emergência do Rio Grande do Sul para São Paulo assim que soube do desaparecimento da filha e permanece ao seu lado no hospital. Uma agente da atriz também acompanha de perto a evolução do estado de saúde de Maidê.

A atriz foi vista pela última vez na segunda-feira (2) no bairro de Moema, Zona Sul de São Paulo, antes de ser encontrada debilitada no hotel. A situação ainda é investigada pela Secretaria da Segurança Pública.

Quem é Maidê Mahl?



Geliane Maidê Mahl, mais conhecida como Maidê Mahl, nasceu em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Recentemente, a atriz interpretou Elke Maravilha na série O Rei da TV, do serviço de streaming Star+. Ela também fez o papel de Giovanna na série brasileira Vale dos Esquecidos, uma produção original da HBO.

Além de sua carreira de atriz, Maidê também é modelo e acumula mais de 40 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Em 2016, ela foi destaque ao chegar à final do concurso Mega Model.