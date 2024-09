Marcelo de Assis Andrea Bocelli relembra acidente





Andrea Bocelli contou de um episódio que mudou sua vida enquanto ainda era um pré-adolescente. Ele nasceu com glaucoma, doença que aumenta a pressão ocular, podendo levar a cegueira.





Quando tinha 12 anos, o tenor sofreu um acidente enquanto jogava futebol o deixando cego. Em seu novo documentário "Andrea Bocelli: Because I Believe", que foi divulgado no Festival de Cinema de Toronto, o tenor italiano explicou o ocorrido.

"Quando era criança, era considerado extremamente míope. Conseguia enxergar, mas só muito de perto. Eu me lembro muito bem do mundo que via, as cores e tudo mais. Como poderia me esquecer dessas memórias?", contou ele.

O acidente

Para tratar do glaucoma, o músico desde os 3 anos passou por 13 cirurgias para tentar reverter o caso. Enquanto crescia, ele tinha muita dificuldade de ver e aos 7 anos, foi mandado para um internato dedicado para crianças com problemas de visão.

Foi lá que enquanto jogava futebol com os amigos, e enquanto estava na posição de goleiro, levou uma bolada no resto o deixando cego para sempre. "Um dia jogando futebol, eu era o goleiro. Não tenho ideia do porquê, nunca tinha jogado no gol antes. E nunca mais poderia ser o goleiro de novo. A bola me acertou bem no rosto. Daquela bolada, veio uma hemorragia, e o resto é história", comentou Bocelli.