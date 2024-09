Montagem/ Portal iG Angélica afirma que Luciano Huck desistiu da ideia de ser presidente do Brasil





Em entrevista ao programa “ De Frente com Blogueirinha ” no YouTube, Angélica esclareceu que seu marido, Luciano Huck , não tem planos de se candidatar à presidência do Brasil . A apresentadora da Globo afirmou que a ideia de Huck entrar para a política não é um desejo dele, e considerou a sugestão uma "roubada".

Angélica explicou que a política não é algo que se busca por vontade própria, mas sim uma missão, e afirmou não querer que Luciano tenha esse desejo. Luciano Huck tem manifestado há anos seu interesse em se tornar presidente do Brasil.

Em 2022, ele optou por abandonar essa ambição ao aceitar o desafio de comandar o Domingão, após a saída de Fausto Silva da Globo, em um movimento pressionado pela emissora. Apesar dessa decisão, Huck não fechou completamente as portas para a política. "Isso é destino. Então, o que eu sei é que continuo no debate", afirmou ele.

Veja galeria de fotos



Angélica e Luciano Huck em estreia de musical de Claudia Raia, no Rio de Janeiro Henrique Oliveira/Marcello Sá Barretto e Delson Silva/AgNews Angélica, Huck e Grazi Massafera passeiam com as filhas no Rio Dilson Silva / AgNews Angélica, Huck e Grazi Massafera passeiam com as filhas no Rio Dilson Silva / AgNews Angélica e Luciano Huck deixam Sapucaí escoltados no carnaval deste ano Marcos Ferreira / Photo Rio News Angélica e Luciano Huck deixam Sapucaí escoltados Marcos Ferreira / Photo Rio News Angelica faz compra sem maquiagem Reprodução/Instagram Angélica e Luciano Huck vão ao cinema AgNews Luciano Huck e Angélica brindam na Bahia Reprodução/Instagram Luciano Huck e Angélica prestigiam Preta Gil em gravação de DVD AgNews Luciano Huck publica foto de Angélica de biquíni e elogia mulher: 'Minha bond girl' Instagram/Reprodução Angélica também homenageou a amiga no Instagram Instagram Angélica e Luciano Huck passeiam de braços dados em shopping carioca AgNews Angélica e Luciano Huck apresentam Eva na capa da revista 'Contigo!' Jairo Goldflus/revista Contigo!





Durante uma entrevista ao Podpah em 2023, Huck reafirmou seu engajamento na discussão sobre desigualdade social no Brasil. Quando questionado sobre a possibilidade de se candidatar à presidência em 2026, o apresentador sugeriu, de maneira sutil, que o desejo de entrar para a política ainda persiste.

"Eu não tenho medo disso, não, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que eu sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu?", explicou ele.

"Eu quero, quando a gente sentar aqui de novo, daqui 20 anos, a gente viva num país mais justo. Então, eu acho que a gente tem que formar novas liderança, debater as ideias que, de fato, resolvam o nosso problema", afirmou.