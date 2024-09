Reprodução/Instagram Gusttavo Lima tem avião apreendido





Gusttavo Lima celebrou seu aniversário de 35 anos em grande estilo. Nesta quinta-feira (5), o cantor postou uma sequência de fotos curtindo o momento em um grande iate.

"Grato a Deus por mais um ano de vida. Obrigado por tantas mensagens de carinho. Eu amo vocês! Chegaram os 35, bebê!", escreveu na publicação no Instagram.





O sertanejo ignorou a última polêmica envolvendo seu nome, já que supostamente um avião dele foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo. Entretanto, em nota divulgada a imprensa

O que aconteceu?





Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma aeronave pertencente à empresa do cantor sertanejo Gusttavo Lima. A ação faz parte da Operação Integration, que está sendo conduzida em colaboração com as polícias de Pernambuco, Paraná, Paraíba e Goiás.



O avião, identificado pelo prefixo PR-TEN, foi retido por agentes enquanto passava por manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP). Segundo a Polícia Civil, a operação visa desarticular uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões em atividades ilegais de jogos de azar.

De acordo com informações da TV TEM, uma testemunha associada ao hangar onde a aeronave estava relatou que a Polícia Civil notificou a administração do aeroporto sobre a proibição de qualquer movimentação do avião.

O registro da aeronave na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indica que ela pertence à empresa Balada Eventos e Produções LTDA, de propriedade do cantor. Ainda segundo a Anac, a situação do registro do avião está "normal".





Entenda a operação

A operação, chamada "Integration", começou em abril de 2023 e, além de Deolane Bezerra, foram expedidos 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

A operação contou com a colaboração da Interpol e das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás, envolvendo um total de 170 policiais.

Em investigações anteriores, Deolane Bezerra foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo em 2022. Na ocasião, a investigação estava ligada à Betzord, uma empresa de apostas esportivas na internet. A Betzord era investigada por crimes contra a economia popular e associação criminosa. Após a busca, Deolane publicou um vídeo afirmando que nada de ilícito havia sido encontrado em sua residência.

Deolane Bezerra é conhecida por ostentar uma vida de luxo em suas redes sociais, com viagens internacionais, carros e uma marca de cosméticos. Em março de 2024, ela anunciou a compra de uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, que seria seu 7º imóvel. Quatro meses depois, ela publicou a compra da 12ª casa, também em Orlando.