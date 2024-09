Reprodução Filha de Mingau exalta a força do pai um ano após músico ser baleado; veja fotos

A influenciadora Isabella Aglio, filha do músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, exaltou a força e resiliência do pai no processo de recuperação. Em setembro de 2023, o baixista foi baleado na cabeça em um atentado promovido por traficantes da Ilha da Cobra, em Paraty, Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, Isabella fez uma declaração relembrando a batalha dos últimos 12 meses: "Um ano se passou e você é um guerreiro, pai. Tanta coisa aconteceu, e você lutou com uma força que a gente não sabia que tinha. Muitos ajudaram a chegarmos até aqui. Principalmente, você. E todos nós que estivemos do seu lado somos gratos, muito gratos, por tudo. A festinha – sim, teve festa! – foi uma reunião de amigos se confraternizando com você! Cheia de balões, amigos e companheiros de anos. Foi divertida, e você ficou feliz. Eu vi. Nós vimos!", disse a herdeira, fruto do relacionamento do músico com Annamaria Aglio.

Na quarta-feira (4), Mingau foi surpreendido com a presença de amigos íntimos, incluindo colegas de banda e o apresentador Danilo Gentili, para a comemoração do aniversário. O músico segue internado no Hospital São Luiz, em São Paulo.

"Sabemos que estamos prontos para uma nova fase! Bora, pai! Agora, sim, quero um milhão de beijos, um milhão de abraços, um milhão de tudo que temos direito! Força, foco e fé! E muitas good vibes", finalizou Isabella.

Mingau recebe Danilo Gentili e amigos durante internação. Reprodução Filha de Mingau presta homenagem ao pai. Reprodução Mingau comemora aniversário no hospital. Reprodução









Relembre o atentado

No dia 2 de setembro de 2023, o baixista Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, Rio de Janeiro. O músico do Ultraje a Rigor e um amigo passavam por uma área de tráfico, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo comer quando o carro foi alvejado pelos criminosos.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e visão. Por isso, o músico foi submetido a fisioterapia motora e respiratória, além de cirurgias para controlar a pressão no crânio.

