Deolane é bilionária? Veja o que se sabe sobre a fortuna da influenciadora

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra teve o pedido de habeas corpus negado pela Justiça nesta quarta-feira (4). A empresária foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina do Recife.



De acordo com as informações do UOL, os advogados de Deolane pediram para que a prisão preventiva fosse substituída por uma "medidas cautelares menos gravosas".

A equipe argumenta que não há "periculosidade concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a prisão preventiva de Deolane Bezerra Santos mostra-se desproporcional e desnecessária".



Além disso, é ressaltado que a prisão da advogada "causa danos irreparáveis à sua imagem, reputação e ao exercício de sua profissão". Deolane teve que, também, entregar o passaporte, teve seu porte de arma de fogo suspenso e bens bloqueados.

A decisão foi do juiz Claudio Jean Nogueira Virgínio, que argumentou que o pedido de habeas corpus não se cabe no caso de Deolane, uma vez que a seção criminal em questão só poderia ser julgado em caso de condenação confirmada sem possibilidade de recurso.

Outro ponto ressaltado é que há um primeiro pedido de habeas corpus que está em andamento na 4ª Câmara Criminal, o que o motivou a passar a decisão para outra câmara.

De acordo com a SEAP/PE, Deolane chegou na penitenciária na tarde desta quarta-feira e que, por motivos de segurança, ficará em uma cela reservada.

"A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informa que Deolane Bezerra chegou, na tarde desta quarta-feira (04/09), à Colônia Penal Feminina do Recife, na Região Metropolitana do Recife. Por se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada. Por questão de segurança, mais detalhes sobre a prisão não podem ser repassados."

