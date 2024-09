Reprodução Helô Pinheiro e Rafa Justus na festa de 15 anos da neta

A veterana Helô Pinheiro deu um presente especial para a neta Rafa Justus, que celebrou 15 anos na última sexta-feira (30). A musa de "Garota de Ipanema" presenteou a adolescente com um bracelete luxuoso avaliado em R$ 40 mil.

Segundo a ex-modelo, é tradição na família presentear as herdeiras com uma joia, e não foi diferente com a filha de Ticiane Pinheiro. A pulseira foi confeccionada em ouro de 18k, pesando 12 gramas, e com 50 brilhantes.

"Sempre fiz isso com a Kiki, com a Jo e com a Tici. E depois com as minhas netas. Comecei com a Bruna, a mais velha, com a Loli, quando as duas fizeram 15 anos, e agora com a Rafa", declarou a veterana ao gshow.

A filha caçula de Ticiane Pinheiro, Manuella, fruto do relacionamento com o jornalista César Tralli, também já tem a joia garantida.

"Para ela é só daqui a 10 anos. Aí eu me pergunto: será que vou estar viva? Pensei em já deixar prontinha, num cofre, para daqui a dois ou três aninhos, porque se eu não estiver aqui nessa vida, pelo menos a tradição não quebra", revelou Helô.

Reprodução Helô Pinheiro presenteia Rafa Justus com bracelete de R$ 40 mil