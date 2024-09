Reprodução/Instagram Felipe Neto comenta a prisão de Deolane Bezerra

Felipe Neto usou as redes sociais para comentar a prisão de Deolane Bezerra nesta quarta-feira (4). A influenciadora foi presa em Recife em uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

O influenciador apontou que a advogada deveria ser investigada devido aos números da fortuna que foram divulgados e relacionados a ela.

"Nenhum influenciador brasileiro possui um patrimônio bilionário, até onde se sabe. Com toda a experiência que tenho no setor (quase 15 anos), posso afirmar que é praticamente impossível que exista um único influenciador com R$ 1 bilhão proveniente do mercado de influência", disse ele no perfil do BlueSky.

"Outros influenciadores podem confirmar. Não digo isso apenas como influenciador. Sou dono da Play9, empresa que hoje agencia quase 100 influenciadores, incluindo alguns dos maiores do Brasil. Conheço valores, negociações, quem ganha mais, quem ganha menos. Se alguém construiu patrimônio bilionário, no mínimo há de se investigar a origem", completou.

Além disso, Felipe Neto ressaltou que as informações do caso, até o momento, são insuficientes. "Agora, sobre a Deolane, falta explicar se o patrimônio de R$ 2 bilhões apreendidos seriam dela e d a família, ou de um somatório de coisas, incluindo a própria plataforma de apostas. Achei as informações insuficientes. Que a Deolane tenha acesso ao devido processo legal e ampla defesa. Vamos ver".

A prisão de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, no Recife, em Pernambuco. A empresária, advogada e influenciadora digital foi detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Deolane foi encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital de Pernambuco. Batizada como "Integration", a operação foi iniciada em abril de 2023. A mãe dela, Solange Bezerra, foi presa pela mesma operação.

