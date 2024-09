Reprodução/Instagram Adélia Soares está defendendo Deolane Bezerra





A advogada Adélia Soares falou sobre a prisão de sua cliente, a influenciadora Deolane Bezerra , que foi detida nesta quarta-feira (4), em Pernambuco, na operação que investiga uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A advogada foi detida com a mãe, Solange Bezerra. As duas foram levadas para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. Soares explicou a situação ao Gshow.





Depoimento

"Ela paga imposto de tudo e tem contrato de tudo. Tudo vai ser esclarecido e acredito que nas próximas horas ela estará solta. Não há a necessidade do habeas corpus porque agora, na audiência de custódia, certamente ela será solta", disse.

Adélia completou que está em Orlando, nos Estados Unidos, mas sua equipe jurídica está cuidando de todos os pormenores para Deolane ser solta ainda hoje.

"O Juiz da audiência de custódia é quem analisa toda a operação da prisão. E ele tem a opção de manter a prisão ou liberar a pessoa. Com certeza, ele vai ver a situação em si, conhecer todo o trabalho da Deolane, e ela será liberada, vai responder tudo em liberdade", acrescentou.

A advogada que participou do BBB16 contou que todos foram pegos de surpresa. "Na verdade, tudo isso aconteceu de surpresa. Inclusive estou aqui (no Panamá) indo para os Estados Unidos. Quando tudo aconteceu eu estava no voo. Acabei de desembarcar agora e já fui para uma conexão para Orlando", falou.

"Estou dentro do avião fazendo uma conexão. Os advogados da minha equipe estão lá, em Recife, e já estão acompanhando todos. Na verdade, trata-se de uma investigação contra a empresa, a Esporte da Sorte, em que a Deolane só fez publicidade. É são várias pessoas investigadas, mas o foco principalmente é a empresa a qual ela possuiu um contrato de publicidade, e não é dona da empresa. Acredito na inocência dela", finalizou.