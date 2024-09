Reprodução/Instagram Scheila Carvalho retira procedimento estético do rosto e se impressiona com o resultado

Scheila Carvalho dividiu com os seguidores a reverter alguns procedimentos estéticos do rosto. A ex-dançarina do É o Tchan retirou o ácido hialurônico do local e se impressionou com o resultado.

No perfil do Instagram, a influenciadora desabafou sobre o antes e depois com apenas duas sessões.

"Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação. Estou chocada", disse ela.

O uso do ácido hialurônico

O ácido hialurônico é uma substância já presente no corpo humano, que possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. No entanto, após os 25 anos, essa produção diminui.

"Quando a gente removeu esse excesso de ácido hialurônico, a gente deu espaço para a musculatura agir. Ela tinha uma sensação de peso. Ao diminuir essa estrutura, a gente deu uma abertura no olhar, porque o produto estava muito posicionado na musculatura. O olhar da Sheila voltou a ficar mais aberto", explicou o dermatologista Diego Corrêa, profissional que está cuidando de Scheila.

Veja o resultado





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $