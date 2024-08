Reprodução/Instagram A mulher foi contratada como cozinheira, mas acabou sendo obrigada a realizar diversas outras funções

A ex-dançarina do grupo "É O Tchan" Scheila Carvalho está sendo processada por uma ex-funcionária , com o valor da ação em R$ 150 mil . A mulher está acusando a ex-Morena do Tchan de acúmulo de funções , ao afirmar que teria sido contratada como cozinheira, mas que ela foi obrigada a exercer funções como babá e empregada doméstica.



Segundo as informações do colunista Daniel Nascimento, a ex-funcionária diz que passava por uma jornada de trabalho exaustiva e que não era pago as horas extras realizadas. A mulher foi funcionária da musa entre 2018 e 2024, com um salário de R$ 2.200.

A ex-empregada alega na ação que foi contratada para trabalhar de segunda a sábado de 7h às 16h, mas que, na realidade, ela ficava disponível praticamente 24 horas por dia para a dançarina e sua família. A mulher ainda seria obrigada a pernoitar na residência para cuidar da filha de Scheila com Tony Salles.

Mesmo com os trabalhos extras, ela alega que nunca recebeu nada além do salário combinado inicialmente. Além disso, os horários de folga e descanso não seriam respeitados por Scheila, com ela sendo obrigada pela patroa a vender as suas férias.

Erros na rescisão

A cozinheira afirma à Justiça que o casal não pagou corretamente as verbas rescisórias após a demissão sem justa causa, faltando a quitação de alores como 13º salário, férias vencidas e depósitos de FGTS.

Ela explica que foi dispensada do dia para a noite, sem aviso prévio. A cozinheira pediu uma indenização por danos morais e que o adicional noturno e honorários advocatícios fossem pegos pela dançarina. A ação foi calculada no valor de R$ 152,859.

O que diz Scheila?

A dançarina negou as informações e disse, por meio dos advogados, que cumpriu com todas as obrigações trabalhistas conforme consta na Lei.

