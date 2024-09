Reprodução/Instagram Dani Valente faz denúncia





Neste terça-feira (3), Dani Valente usou as redes sociais para denunciar que sua imagem estava sendo usada ilegalmente por inteligência artificial. Na propaganda, ela fala que usa certo remédio para tratar a fibromialgia.





"Gente, estou chocada. Olha como a inteligência artificial pode ser usada. Pegou um trecho de uma entrevista minha que eu dei na Globo e fizeram uma voz parecida com a minha, parece que sou eu... Me colocaram para vender um produto que é mentira, eu nunca usei esse produto. Estão falando que esse foi o único produto que aliviou as dores da minha fibromialgia... Cuidado com a IA, isso é falso. Estão usando a minha imagem de maneira criminosa", disse.



Outros famosos



Vários famosos, assim como Dani Valente, também expuseram o uso indevido da imagem deles em propagandas enganosas. Entre eles Tom Hanks: "Essas propagandas foram criadas sem o meu consentimento por inteligência artificial. Eu tenho diabetes tipo 2 e só recebo tratamento com meu médico que é certificado.Não se deixe enganar, não perca seu dinheiro ganho com dificuldade".

Já no Brasil, Paolla Oliveira passou pelo mesmo problema. Ela relatou nos seus stories que sua voz e imagem estavam sendo usados sem autorização.

"Disseminando informações falsas. Essa aí, por exemplo, é falando sobre um produto que eu nunca ouvi falar. Divulgando jogos, falsas promoções e provavelmente outros absurdos que eu nem sei ainda", disse.

Na ocasião, a artista também alertou sobre o impacto da inteligência artificial e fez um apelo para que as pessoas questionem o conteúdo. "A gente não pode simplesmente ser manipulado assim. A gente não vai ser porque isso é muito sério. Vocês sabiam que até um acionamento jurídico nesses casos pode não ter eficácia? E não tem. Porque a gente não tem regras para falar sobre esse assunto. A desinformação é uma das maiores ameaças que a gente tem pela frente".