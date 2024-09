Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Juliana Paiva

Foi épico! Neste domingo (1), aconteceu a “Batalha de Lip Sync”, no “Domingão com Huck”, entre Rafa Kalimann e Juliana Paiva . As duas que interpretam rivais na novela “Família é Tudo”, atual novela das 19h.

No primeiro ato, Rafa Kalimann prestou homenagem a Eliana, cantando a canção infantil “Os Dedinhos”. Para o momento, a influenciadora se caracterizou igual à apresentadora, com até seu microfone clássico.

Já Paiva decidiu homenagear Chorão, da banda santista Charlie Brown Jr, dublando a canção “Papo Reto”.

Segundo ato

Já para a segunda apresentação, as duas aprimoraram ainda mais a apresentação. Rafa se caracterizou como a protagonista de Grease, Sandy, e performou “You’re The One That I Want”.

Juliana, por sua vez, decidiu incorporar o melhor da cantora Katy Perry em duas apresentações com Roar, no Super Bowl em seguida “Firework”, da “Prismatic Tour“.

Vencedora

A disputa acirrada teve como vencedora Juliana Paiva. Após ser coroada, Luciano Huck ainda deu uma alfinetada em Rafa Kalimann "A boa notícia da Rafa não vencer é que ela precisa continuar tentando vencer no Domingão alguma coisa. Então sempre que eu inventar alguma coisa, você vai estar inclusa".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)