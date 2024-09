Reprodução/Instagram Dua Lipa comemorando aniversário de 29 anos





A cantora Dua Lipa , conhecida pelo sucesso de hits como "Levitating", atraiu a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma foto ousada de suas férias em Ibiza . A artista está comemorando sua semana de aniversário de 29 anos em grande estilo, e um dos momentos mais marcantes foi quando ela posou sem a parte de cima do biquíni.

Na última sexta-feira, Dua Lipa publicou uma imagem nas redes sociais que rapidamente ganhou destaque. A foto mostra a britânica com o corpo bronzeado descansando à beira da piscina em Ibiza , vestida apenas com a parte de baixo do biquíni.

Em outras imagens compartilhadas, Dua Lipa aparece ao lado do namorado, o ator Callum Turner , curtindo a piscina com um cenário oceânico deslumbrante ao fundo. O casal, que parece estar em sintonia, é visto trocando olhares carinhosos.

A celebração do aniversário de Dua Lipa também incluiu um jantar especial no dia 22 de agosto. Durante a festa, a cantora recebeu um bolo roxo de dois andares e foi cercada por amigos que cantaram para ela. Para a ocasião, a cantora escolheu um vestido transparente sedutor sobre um conjunto de lingerie preta e sapatos de salto altos.

Em outro momento festivo, a britânica impressionou com um top preto e shorts de seda, além de ter sido vista desfrutando de uma bebida na praia com uma blusa de rede floral.

Com sua semana de festas cheia de estilo e glamour, Dua Lipa continua a ser uma das celebridades mais comentadas do momento, com suas fotos e momentos íntimos amplamente compartilhados e apreciados pelos fãs.