Um homem foi encontrado morto após ser vítima de um golpe online na Itália. Gianfranco Bonzi, de 59 anos, acreditada que estava namorando a cantora Dua Lipa. O Ministério Público de Milão abriu uma investigação para apurar a morte, que até o momento é apontada como suicídio.



Gianfranco era porteiro de um prédio no bairro de Brera, e estava desaparecido desde o dia 23 de março. Ele teria sofrido uma desilusão amorosa.

O porteiro italiano foi encontrado morto no dia 22 de junho, no rio Adda, na zona de Cremona, e exames de DNA confirmarem sua identidade.

De acordo com as autoridades italianas, ele foi alvo do chamado "golpe do amor", uma forma de enganação em que uma pessoa se passa por uma estrela pop para manter conversas e extorquir a vítima.

No perfil falso, o golpista estaria pedindo dinheiro a Bonzi, que teria perdido cerca de 5 mil euros. Além disso, as investigações apuram para ver ser foi oferecido a ele um falso investimento em bitcoin.

Em uma publicação nas redes sociais, é possível identificar que ele acreditava estar em um relacionamento com a cantora pop: "Este é o meu último post que publico e também uma das últimas ações da minha vida. A causa de uma desilusão amorosa que não consegui suportar", afirma.

De acordo com a Procuradoria de Cremona, uma autópsia foi pedida para apurar um incitamento ao suicídio. As imagens de uma câmera de segurança na via Borgonuovo é possível ver ele saindo do prédio com um carrinho em março.

O inquérito feito pela polícia local vai esclarecer quem estaria por trás do perfil fake.

