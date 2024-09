Reprodução/Instagram Bia Miranda muda o visual e ganha declaração do novo namorado

Bia Miranda fez uma mudança no visual e revelou o resultado nas redes sociais no sábado (31). A publicação chamou a atenção do novo namorado da influenciadora, Gato Preto.

A ex-A Fazenda deixou o cabelo ondulado pela primeira vez e ganhou uma declaração do amado.

"O que falar de uma mulher dessa? Sabe chegar e sabe sair, não depende de ninguém, carrega tudo no peito sozinha, independente, forte, ajuda todo mundo. Um mulherão que mesmo se eu tentar elogiar não vou conseguir achar palavras certas. Dona de si mesma, pouca idade mais grande maturidade. Está me ensinando muita coisa", iniciou ele.

"Cada dia do seu lado só me faz ter a certeza que eu não quero mais ficar sem você. Saiba que você é foda, gatona. E pode contar comigo pra tudo. Só nós dois sabemos a conexão que temos juntos. E isso que importa. É sobre o resto, é apenas resto", completou.

Bia se surpreendeu com a declaração. "Não esperava isso, Pretin! Obrigada", respondeu.

O novo relacionamento de Bia Miranda

Bia Miranda assumiu o relacionamento com Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, dias após do término com DJ Buarque, com quem tem um filho, Kaleb, de dois meses.

