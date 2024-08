Reprodução/Instagram Carlinhos Maia chora ao falar do pai





Neste sábado (31), Carlinhos Maia atualizou sobre o estado de saúde do seu pai, Virgílio, após ele ter passado por uma cirurgia para retirar um tumor. Nos stories, o influenciador contou aos seus milhões de seguidores que os médicos confirmaram que o patriarca da família está bem.





"A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus", disse o influenciador. O cirurgião completou dizendo que apesar do tumor estar em um lugar delicado, o procedimento que durou quatro horas foi um sucesso.

Na sexta-feira, o influenciador apareceu muito abalado nos stories do Instagram contando que seu pai teria que fazer uma cirurgia.

"Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem também, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou dividir com vocês uma coisa que está pesando muito, e já faz um tempo, estou há quase dez anos dividindo tudo da minha vida. Uma das pessoas que mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias... Como eu sei que isso vai vazar de uma maneira ou outra…", disse.

"Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. Porque eu sei que... O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe tipo, sabe aquela certeza de que tipo, ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo", continou.

Adoção





O influenciador foi adotado quando ainda era um bebê por Virgílio e Maria Maria. Ele contou ao podcast de Celso Portiolli, como sua infância em Penedo, no interior de Alagoas foi complicada.

"Minha vida sempre foi um caos. Eu, com três dias, minha mãe biológica já me colocou para a adoção. E eu fico na vida de uma mulher preta, com 42 anos, que veio escravizada de uma família do Rio de Janeiro, apanhava", contou na época.