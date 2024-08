Reprodução: Instagram Sthefany Brito

A atriz Sthefany Brito postou, na última quinta-feira (29), um vídeo de sua barriga durante a reta final da grávidez."[A barriga] está vermelha de tão esticada", escreveu ela. "Olhem o tamanho disso. Por aqui estamos enormes", brincou ela. Após o momento, os seguidores ficaram chocados com o tamanho do barrigão da artista.

Nos comentários da página Segue a Cami, os internautas falaram a respeito da gestação de Brito. "Ou vai nascer uma bolotinha o neném ou ela tem muito liquido na bolsa. Mas que barrigão lindo, meu deus! Que venha com saúde o neném", desejou uma usuária.

Assista o vídeo que chocou os internautas:









"Esse fim de gestação é tão gostoso! Não falo das dores, mas da emoção de ter um bebezinho em breve no seu colo", afirmou uma segunda. "Barrigão mais lindo", enalteceu uma terceira. "Parece q ela tá grávida de gêmeos", teorizou uma quarta.

Sthefany Brito, conhecida por participar da primeira versão brasileira da novela "Chiquititas, está atualmente no 9º mês de sua segunda gestação. A atriz é casada com Igor Raschkovsky, com quem ela já possui um filho: o garoto Enrico.

