Bruna Biancardi comentou com os seguidores sobre sua rotina na Arábia Saudita, ao lado de Neymar e a filha do casal, Mavie. Nesta sexta-feira (30), a influenciadora usou os stories para mostrar o almoço em família.

"Já treinei, tomei meu banho. Papai e Mavie estão na vida boa. Papai treina só mais tarde, então está na sonequinha da manhã com a Mavie. Falando baixo aqui para não acordar eles. Já tô me arrumando aqui, mais tarde vou dar uma voltinha com meus pais e com a Mavie. Já estou ficando pronta pra depois só dar banho nela. Depois almoçar e sair, bater perna nesse calor", começou.

Comida brasileira

Mesmo morando no Oriente Médio, Biancardi revelou que não deixa de comer comida brasileira. Nos stories, ela mostrou que conseguiu levar feijão para Arábia Saudita, já que o alimento é quase impossível de achar por lá. "Valorizem o feijãozinho de todos os dias. Eu trago na mala para fazermos aqui porque não tem para vender", escreveu ela.

Recentemente, ela também relatou para os seguidores que demonstrações de afeto público são proibidas em Riad, cidade que eles moram e que sedia o time Al-Hilal, em que o jogador atua.

"Pelo que sabemos - eu também não sou nenhuma expert, afinal a cultura é deles, [então] sei o que falam e o que eu vejo -, algumas pessoas andam de mãos dadas, algumas não. Então, acredito que possa. A gente fica meio perdido às vezes, se dá a mão ou não. Às vezes a gente dá, às vezes a gente não dá. Depende do lugar que estamos. Não pode demonstração de carinho ou afeto pelo que sabemos... Então, a gente evita. Não nos beijamos em público, andamos no máximo de mãos dadas", detalhou.