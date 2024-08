O artista costumava chamar meninas para o palco, com direito a uma dança. Em uma das ocasiões, Jade foi a escolhida e, a partir disso, eles se conheceram e começaram a se relacionar. No entanto, apenas confirmaram a relação à imprensa em 2012. Reprodução/X - 27.02.2024

Com a pandemia do Coronavírus, em 2020, Luan Santana e Jade Magalhães decidiram morar juntos, o que foi apontado como a causa do término dos dois em outubro daquele mesmo ano. Reprodução/X - 27.02.2024