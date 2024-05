Reprodução Instagram - 21.5.2024 Nikki Meneghel posa com bíquini azul

Nikki Meneghel , a sobrinha de Xuxa , usou as redes sociais na última segunda-feira (20) para compartilhar registros da viagem dela por uma praia de Búzios. Após publicar um álbum de fotos com os principais momentos do passeio turístico, ela ganhou elogios dos fãs.





"Linda demais", escreveu uma usuária do Instagram nos comentários da postagem. "Espetáculo de mulher", acrescentou outra. "Bendito seja o petróleo do qual extraíram o Diesel, que abasteceu o caminhão, que levou o concreto para o hospital que você nasceu", brincou um terceiro. "Maravilhosa", disse uma quarta. "Belíssima", opinou uma quinta. "Perfeita", elogiou ainda um sexto internauta.





Nikki Meneghel é filha do irmão de Xuxa, Cirano Rojabaglia. O pai da jovem de 18 anos morreu em 2015, aos 60 anos. Sobrinha da Rainha dos Baixinhos, ela tem se inspirado nos passos profissionais dados pela tia, conhecida por atuar em comerciais, apresentar programas e trabalhar como atriz em filmes.





Fora a experiência como modelo em desfiles, Nikki participou da série infantojuvenil "Valentins", que foi transmitida no canal Gloob e também na TV Cultura. Além disso, ela já contracenou com Xuxa no cinema. Tia e sobrinha participaram do longa-metragem "O mistério de Feiurinha", que foi lançado nas telonas em 2009.

Nikki Meneghel já contracenou com a tia, Xuxa Menegle, no cinema Reprodução Instagram - 21.5.2024 Nikki Meneghel posa com bíquini azul Reprodução Instagram - 21.5.2024 Nikki Meneghel posa sentada em cadeira de praia Reprodução Instagram - 21.5.2024 Nikki Meneghel fotografa estabelecimento durante viagem em Búzios Reprodução Instagram - 21.5.2024 Nikki Meneghel já trabalhou como modelo Reprodução Instagram - 21.5.2024 Nikki Meneghel curte praia de Búzios Reprodução Instagram - 21.5.2024 Nikki Meneghel faz clique de paisagem natural de Búzios Reprodução Instagram - 21.5.2024





