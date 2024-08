Reprodução Neta de Silvio Santos se emociona com sinal espiritual: 'Sei que ele está me protegendo'

Neta de Silvio Santos, Amanda Abravanel compartilhou uma situação inusitada nesta quinta-feira (29), a qual ela atribuiu a um sinal divino. Filha de Silvia Abravanel, a jovem refletiu sobre a presença espiritual do avô, que faleceu no dia 17 de agosto.

Por meio das redes sociais, Amanda mostrou a embalagem de um achocolatado cuja data de vencimento é 12 de dezembro, o dia do aniversário de Silvio Santos.

"Hoje, em meio a um turbilhão de emoções, me deparei com esse sinal enviado por Deus. Poderia ter sido um simples café da manhã, mas tenho certeza de que, através desse sinal, Deus me mostrou que meu avô estará sempre comigo", começou ela.

"Dia 12/12 sempre será um dia marcado em minha vida, o dia em que meu avô nasceu. Terei ele sempre em meu coração e sei que ele está me protegendo e me apoiando, mesmo de muito longe. Tudo me faz lembrar você", completou.

