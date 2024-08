Reprodução/Instagram Nicolas Prattes abre álbum de fotos e se declara para Sabrina Sato

Nicolas Prattes mostrou que tudo anda muito bem no relacionamento com Sabrina Sato. O ator abriu um álbum de fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (28) e se declarou para a namorada.

Na publicação, o artista resgatou fotos românticas com a apresentadora. Nos cliques, o casal aparece em frente a um belo pôr-do-sol e em outros momentos, Sabrina acompanha o amado em aulas de surfe.

"Com o Amor da minha vida, tive a surpresa desses dias com os de verdade", escreveu ele na legenda da publicação, que também contou com registros ao lado de amigos.

Sato fez questão de comentar a declaração do namorado. "Te amo demais", disparou ela.

Os admiradores não perderam tempo e rasgaram elogios para a dupla. "Vidas solteiras importam né pessoal?", brincou uma; "Que delícia, um amor tão vivo assim!", comentou outro; "Vocês são lindos juntos", declarou uma terceira.

O casal aproveitou o dia de sol na praia Reprodução/Instagram Sabrina Sato acompanhou a aula de surfe de Nicolas Prattes Reprodução/Instagram Os pombinhos posaram em frente ao pôr-do-sol Reprodução/Instagram Nicolas Prattes publicou fotos românticas com Sabrina Sato Reprodução/Instagram Nicolas Prattes e Sabrina Sato Reprodução/Instagram





