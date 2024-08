Reprodução Filho de Isis Valverde busca ajuda profissional por influência dos filhos de Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde contou nesta quarta-feira (28) que o filho Rael, de 5 anos, pediu para ter aulas de futebol para brincar com os filhos de Marcos Buaiz. O empresário, ex-marido de Wanessa Camargo, é o atual noivo da ex-artista da Globo.

Fruto do antigo relacionamento de Isis com André Resende, Rael agora convive com João Francisco, de 10 anos, e José Marcos, de 12, ambos filhos de Wanessa com Buaiz.

A convivência fez com que Rael buscasse aprimorar suas habilidades com a bola. "Ele quer aprender porque fala assim: 'O José e o João jogam bola, mamãe'. Ele ainda não sabe jogar, então fica meio perdido. Eu falei: 'Então vamos aprender, filho, vamos fazer aula'. Ele disse: 'Vamos, vamos'. Está começando a aprender e está muito fofo", contou Isis nos Stories do Instagram.

Além disso, a atriz também atualizou sobre a saúde do filho, revelando que ele passou por uma pequena cirurgia.

"Ele operou recentemente, vou compartilhar com vocês. Foi uma operação simples, mas chata. Muita dor na amígdala. A criança sente muita dor, e fiquei alguns dias cuidando dele durante a recuperação. A cirurgia foi ótima", tranquilizou.

