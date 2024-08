Reprodução/Globo Xuxa vira assunto na mídia internacional por performance como Lady Gaga no 'Domingão'

Xuxa virou assunto na imprensa internacional pela apresentação como Lady Gaga no 'Domingão com Huck' no último domingo (25). A apresentadora esteve na Batalha do Lip Sync com Angélica.

Na atração, a loira se apresentou ao som de Born This Way e até voou pelo auditório.

Uma das apresentadoras do noticiário Mediodía Noticias, no canal de Buenos Aires, na Argentina, rasgou elogios para a brasileira. "Xuxa é impressionante", disse ela.

Ainda no programa, Xuxa cantou 'Vou de Taxi', de Angelica, e a colega performou 'Lua de Cristal', de Xuxa.





