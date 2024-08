Reprodução/Instagram Simony completa 10 meses de remissão do câncer

Simony comemorou os 10 meses de remissão do câncer nesta terça-feira (27). A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino e aproveitou a data para agradecer.

No perfil do Instagram, a artista declarou que o tratamento não foi fácil e ressaltou o agradecimento à equipe médica.

"Hoje, com o coração transbordando de gratidão, quero expressar o quão abençoado me sinto por poder tratar e estar em remissão há 10 meses, graças a Deus e a imunoterapia. Cada dia que passa é uma vitória, uma conquista que não poderia ter alcançado sem a oportunidade de acessar esse tratamento que tem sido, literalmente, uma nova chance de vida", disse.

Na sequência, ela contou como conseguiu passar pelos momentos difíceis do tratamento. "A jornada até aqui não foi fácil. Houve momentos de incerteza, medo e dor, mas também houve esperança, força e uma fé inabalável no processo. A imunoterapia não só trouxe resultados médicos incríveis, mas também reacendeu em mim a crença de que o corpo e a mente, quando apoiados pelos avanços da medicina, podem superar até os desafios mais assustadores".

"Esses 10 meses em remissão representam muito mais do que um simples marco temporal. Eles simbolizam a resiliência, o poder da ciência e, acima de tudo, a força que encontrei dentro de mim e no apoio daqueles que estiveram ao meu lado durante todo o processo. Sou eternamente grato à equipe médica, aos pesquisadores que dedicam suas vidas a encontrar tratamentos inovadores, e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que eu pudesse ter acesso a essa terapia revolucionária", completou.

Simony não deixou de mencionar a nova chance de viver. "Agradeço também por cada novo amanhecer, por cada sorriso, por cada pequeno momento que, antes, poderia ter passado despercebido, mas que agora, em remissão, carrega um significado profundo e especial. A vida, com todas as suas nuances e desafios, é um presente imensurável, e estar aqui, lutando e vencendo, é algo pelo qual nunca serei capaz de agradecer o suficiente".

"Que esses 10 meses se transformem em anos, décadas, e que eu continue a desfrutar da dádiva da saúde, cercado pelo amor e pela ciência que me trouxeram até aqui. Hoje sigo em frente, com gratidão no coração e esperança no olhar. Gratidão", concluiu ela.

