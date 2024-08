Reprodução/Instagram Preta Gil ganha surpresa de Gilberto Gil e amigos após alta de tratamento do câncer

Preta Gil foi surpreendida pela família e amigos na noite de segunda-feira (26) após receber a alta da internação do novo tratamento contra o câncer. No final de semana, a cantora revelou que a doença retornou em quatro lugares diferentes do corpo.

No perfil do Instagram, a artista mostrou que ganhou uma festa do pijama surpresa que contou com a presença do pai, Gilberto Gil, e do filho, Francisco.

"Ontem minhas amigas fizeram mais uma surpresa pra mim, uma festa do pijama no frio de 8° graus de SP! Foi uma delícia, essas atitudes esquentam o corpo e o coração!", disse ela.

Ainda na casa, Preta esteve com a madrasta, Flora Gil, e o ex-marido, Otavio Muller. "Tive a presença do meu pai Gilberto Gil, da mamis Flora Gil e do meu amado Otavio Muller. Ter vocês do meu lado não tem preço!", completou.

A alta hospitalar de Preta Gil

Preta Gil ganhou alta hospitalar na segunda-feira (26). A artista estava internada no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, desde a última quinta-feira (22), quando retomou o tratamento contra câncer .

"Primeiro ciclo concluído com sucesso. Vamos recuperar em casa, ficar bem, cuidar, alimentar bem, dormir, fazer exercício, descansar, ficar com o filhinho", detalhou a cantora e compositora.

