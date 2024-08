DA REDAÇÃO Taylor Swift elogia BRAT, de Charli XCX, após rumores de intrigas

Carimba que é BRAT . Taylor Swift comentou sobre o álbum de sucesso de Charli XCX como parte da matéria de capa da britânica para revista New York , publicada nesta segunda-feira (26/8). Celebrando o sucesso das canções que compõem o último projeto de Charli, o veículo questionou alguns temas que vinham sendo especulados nos últimos tempos, incluindo uma suposta rixa com Swift.

Uma das personalidades convidadas para o texto foi a própria Swift, que elogiou o disco lançado em junho. “Eu fico impressionada com a sensibilidade melódica da Charli desde que ouvi Stay Away em 2011. A escrita dela é surreal e inventiva, sempre”, declarou ela ao veículo. “ Ela leva a música para lugares que você não espera e tem feito isso de forma consistente por mais de uma década. Amo ver um trabalho duro sendo recompensado “, acrescentou a artista.

Quando BRAT foi lançado, muitos fãs apontaram que a faixa Sympathy Is a Knife seria sobre a relação de Charli com Swift. Parte da letra gerou rumores de que as duas não estariam se dando tão bem quando na época em que a cantora abriu os shows da turnê do álbum Reputation .

“Não quero vê-la nos bastidores do show do meu namorado/ Fico com os dedos cruzados atrás das minhas costas/ Espero que eles terminem logo”, canta Charli em um verso. A principal teoria era de que o trecho teria conexão com a época em que Taylor namorou Matty Healy , do The 1975 , e compareceu ao show da banda em que George Daniel , noivo de Charli, é baterista.

Ao ser questionada sobre a veracidade do rumor, Charli explicou que a canção é mais sobre ela do que sobre qualquer outra pessoa. “ Essa música é sobre mim, meus sentimentos, minha ansiedade e a maneira como minha mente cria narrativas e histórias na minha cabeça quando me sinto insegura e como eu não quero estar nessas situações fisicamente quando me sinto em dúvida “, declarou.

Após a divulgação da entrevista, muitos suspeitam que, na verdade, as duas vão colocar um ponto final na história com um remix da canção. Será?