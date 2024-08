Reprodução/Instagram Angélica e Xuxa





Na manhã desta sexta-feira (9), Angélica revelou em seus stories no Instagram que participará da Batalha de Lip Sync no Domingão com Huck ao lado de Xuxa. A competição será realizada no dia 18.

As duas amigas vão marcar o início da nova temporada do popular quadro no programa de Luciano Huck. Entre os artistas que já passaram por lá estão Gil do Vigor, Tati Machado e Nicolas Prattes.

Detalhes

"Oi, meus amores! Estou super empolgada para estrear na Batalha do Lip Sync ao lado da minha amiga Xuxa no Domingão. Estão prontos? Estamos ensaiando muito para oferecer um espetáculo incrível para vocês. Adorei o convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", comentou Angélica.

"O início da Batalha do Lip Sync vai ser imperdível! Xuxa Meneghel e Angélica se enfrentarão no Domingão dia 18 de agosto. Será um evento histórico! Não perca!", destaca a publicação nas redes sociais.