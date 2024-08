Reprodução/Instagram Gabriella Gaspar, mãe da suposta filha de Neymar





A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar publicou uma foto da suposta quarta filha de Neymar, Jazmin Zoé, para desejar feliz aniversário ao primogênito do jogador, Davi Lucca, que completou 13 anos neste sábado (24).

Em uma montagem no Instagram, a mãe colocou uma foto de Davi ao lado de Jázmin, de 10 anos, e escreveu em português: "Feliz aniversário, meu irmão!".

Reprodução/Instagram Suposta filha de Neymar parabeniza Davi Lucca

























































Gabriella Gaspar entrou na Justiça para confirmar a suposta paternidade de sua filha. Neymar já passou pela coleta de material genético em Belo Horizonte, e o resultado do exame deverá ser divulgado em breve.

Caso a paternidade seja confirmada, Jázmin Zoé será a quarta filha de Neymar. Ele já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas; Mavie, de 10 meses, de seu relacionamento atual com Bruna Biancardi; e a recém-nascida Helena, com a influenciadora Amanda Kimberlly.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.