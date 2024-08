Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb aposta em maiô com decote profundo e rouba a cena

Mariana Goldfarb compartilhou com os seguidores os registros da passagem por Portugal. A influenciadora exibiu o dia de folga na Praia de Nossa Senhora da Rocha, em Porches.

Para aproveitar o verão europeu, a morena apostou em um maiô marrom com um decote bem profundo. Ela completou o look com acessórios.

"Bom dia, Brasil", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios. "Musa maravilhosa", disse uma; "Como é acordar e dá de cara com exuberância toda?", comentou outra; "Muito linda e maravilhosa!", disparou uma terceira.

Até o namorado, Rafael Kemp fez questão de comentar: "Muito gata", escreveu.

Vale lembrar que o relacionamento começou após o fim do casamento de Mariana Goldfarb com Cauã Reymond em fevereiro de 2023.

Mariana Goldfarb abriu um álbum de fotos em Portugal Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb mostrou como se diverte na praia Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb apostou em um maiô marrom com um decote bem profundo Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb completou o look com acessórios Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp